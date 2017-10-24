События в Святошинском суде: сторонники лидера "движения ОУН" укрепляют баррикаду (фото)

Сейчас сторонники Николая Коханивского в Святошинском суде Киева укрепляют баррикады.

Об этом сообщила активистка Анна Синькова на своей странице в Facebook.

«Последние новости: адвокаты что-то совещались с силовиками о выходе из ситуации, но похоже ни о чем не договорились. Потом приехали взрывотехники и сказали, что здесь есть взрывчатка. Оказалось, что взрывчатка - это макет АК, который присутствующий на суде военрук послушно оставил на проходной», – пишет Синькова, которая находится на месте событий.

Как сообщал УНИАН, лидер добровольческого движения ОУН Николай Кохановский вместе со сторонниками сейчас находится в помещении Святошинского районного суда Киева, где они забаррикадировались в ожидании повторного штурма со стороны силовиков.

Читайте такжеЛетающие стулья и "газовая атака": появилось видео столкновения националистов и силовиков в суде

Возле здания суда находится несколько экипажей патрульной полиции и "скорой". По словам националистов в зале суда, несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа. В суд прибыли нардепы Игорь Мосийчук, Игорь Луценко и другие политики.