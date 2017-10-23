В случае проведения выборов в ВР партии Порошенко и Тимошенко получили бы больше всего голосов - опрос

В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время больше всего голосов получила бы партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» - 13,6% среди тех, кто намерен принять участие в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 октября 2017 года.

Партия ВО «Батькивщина» получила бы поддержку 10% избирателей, "Гражданская позиция" - 8,9%, "Оппозиционный блок" - 8,6%.

За политическую партию "За жизнь" готовы проголосовать 6,8% опрошенных, которые намерены принять участие в выборах, за Радикальную партию Олега Ляшко - 6,5%, за «Объединение «Самопомич» - 5,9%, за Объединение правых партий ("Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус») - 4,2%.

Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей каждая.

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Справка. В рамках исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.