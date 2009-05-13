Ющенко поручил Тимошенко разработать программу подготовки к НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины разработать Годовую национальную программу по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО просит правительство предусмотреть меры на один год и перспективные меры на три-пять следующих лет, направленные на эффективное решение многих задач в общественно-политической и социально-экономической сферах, в сфере обороны и государственной безопасности, в сферах ресурсного обеспечения и безопасности информации.

Кабмин должен обеспечить согласование в установленном порядке со стороной НАТО проекта Годовой национальной программы по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора и внести в двухмесячный срок проект программы на утверждение.