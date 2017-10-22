Кабмин определил порядок лишения статуса участника боевых действий
Также внесены изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестр лиц, которые имеют право на льготы.
Лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления, выявления факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 20 августа 2014 № 413, пишет "Ukrainian military pages".
«Изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров от 18 октября 2017 года № 789, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лицам, которые принимали участие в антитеррористической операции, в случае наличия обвинительного приговора суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления, выявления факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению лица”, - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что внесены изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестр лиц, которые имеют право на льготы, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 2003 года № 117, относительно включения в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы.
Напомним, минимальная зарплата солдат в зоне АТО на Донбассе возросло до 17 тыс. грн. 7 тыс. грн – это основное денежное обеспечение, и 10 тыс. грн дополнительно получат военные, которые отслужили больше месяца. Повышенную зарплату военнослужащим выплачивают от 1 сентября этого года.