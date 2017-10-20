Создателя образа Тимошенко позвали в предвыборный штаб Собчак - СМИ

В предвыборный штаб Ксении Собчак пригласили российского политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом сообщает Дождь, ссылаясь на два источника.

По словам одного из них, Ситников может возглавить штаб Собчак. Он – доктор психологических наук. В 1989 году Ситников создал группу "Имидж-контакт", которая специализировалась на психологическом, политическом и организационном консалтинге.

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В 90-е годы он принимал участие в губернаторских выборах в России, участвовал в избирательной кампании "Голосуй или проиграешь" Бориса Ельцина в 1996 году, выступал политическим консультантом во время парламентских выборов. Всего, по его словам, принял участие в более чем 410 кампаниях в десятках стран.

В 2004 году во время Оранжевой революции в Украине Ситников работал вместе с Юлией Тимошенко. "Позже не без нашего участия Тимошенко стала премьер-министром Украины", — рассказывал он в интервью газете Metro. По его словам, образ "строгой учительницы" и косу Тимошенко порекомендовала его команда.

Журналистам не удалось получить оперативные комментарии пресс-секретаря предвыборного штаба Собчак и Ситникова. Невозможно было дозвониться и на мобильный телефон телеведущей.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 октября, Ксения Собчак объявила о намерении принять участие в президентских выборах 2018 года.