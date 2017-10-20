Народный депутат Владимир Литвин заявил о выходе из группы "Воля народа". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.

Читайте такжеСтало известно, кто возглавит группу "Воля народа" в Раде после смерти ЕремееваПри этом Литвин не назвал причины выхода, но отметил, что "в секретариате возникли проблемы с моим обращением".

Как сообщает УНИАН, группа "Воля народа" вместе с Литвиным сегодня состоит из 19 народных депутатов, а это минимальное количество для существования группы. С выходом Литвина группа находится на грани роспуска. Заявление депутата должно быть озвучено председательствующим на заседании Верховной Рады. Именно после этого начинается отсчет времени для роспуска группы.