Парасюк и Литвин чуть не подрались в Раде

Во время выступления с трибуны Рады Литвин обвинил представителей власти в том, что они урезают соцвыплаты украинцам и якобы прикрываются войной, сообщает ТСН.

Также он говорил о том, что политики должны поставить четкие вопросы по поводу места Украины в мире и ее безопасностного статуса.

Когда же выступление Литвина пытались остановить, он сказал: "Как правило, начинает первый кричать тот, кому нечего сказать, и он пытается переложить ответственность на других людей".

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К нардепу подбежал Парасюк и начал его толкать. Разнимал политиков народный избранник от "Батькивщины" Сергей Власенко. Депутаты разошлись по своим местам, однако словесная перепалка между ними продолжилась.

Напомним, 4 декабря прошлого года сообщал УНИАН, депутаты избрали председателей комитетов и впервые подрались в Раде восьмого созыва.