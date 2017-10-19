"Персоны нон грата": в палаточном городке под Радой составят список людей, которые "работают на Новороссию или РФ"

В палаточном городке под парламентом планируют создать список «персон нон грата», которые пытаются дискредитировать активистов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко, который координирует участников акции с символикой батальона «Донбасс».

«Сегодня мы соберем совет из старших групп. Они составят список персон нон грата — тех людей, которые работают либо на Новороссию, либо на Россию», - заявил он.

По словам Семенченко, на территорию палаточного городка приходят люди, которые дискредитируют акцию.

«Очень часто сторонники Мураева и Рабиновича раздают деньги в ближних кафе, и люди многие путают, они думают, что это здесь. Сюда приходит большое количество политиков, которые работают не на нашу страну или работают под то, чтобы ничего не менялось. Я имею в виду, например, Надежду Савченко. Они ходят сюда фотографироваться, а потом в СМИ появляется: «Здесь раздают деньги, здесь бомж-майдан и здесь пророссийские».

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Мы будем этому препятствовать, мы не можем СМИ помешать искажать реальность, а честным СМИ - правильно транслировать. Мы можем только навести порядок здесь», - сказал народный депутат.

Также участники акции планируют установить КПП на границах палаточного городка.

«Будут поставлены контрольно-пропускные пункты. Лицам, которые приходят сюда, чтобы показать, что здесь сумасшедшие, тоже будет оказана медицинская помощь за пределами лагеря», - заявил Семенченко.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили палаточный городок. Сегодня на его территории и площади Конституции находится от 2 до 3 тыс. человек.