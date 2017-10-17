Порядок в центре Киева обеспечивают 3,5 тысячи правоохранителей

Правопорядок в центре Киева обеспечивают 3,5 тыс. павоохранителей. Об этом пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил в Facebook.

Читайте такжеБеспрецендентные меры безопасности: Раду, АП и Кабмин оцепили наряды полиции и Нацгвардии, центр Киева стоит в пробках"Полиция и Нацгвардия численностью 3500 обеспечивают общественный порядок и безопасность в правительственном квартале и непосредственно под ВР. Не удивляйтесь и адекватно воспринимайте повышенные меры безопасности, в частности, рамки металлоискателей.

После кровавого 31 августа 2015, когда от гранаты погибли 4 гвардейца-срочника, их устанавливают на всех массовых мероприятиях. Если протест действительно мирный, то никакой проблемы для его заявленных 3000 участников рамка не будет представлять. Пройдите осмотр, оставьте запрещенные вещи, а еще лучше совсем не берите ничего похожего - и айда протестовать. Только мирно. Других никаких ограничений не будет. МВД никогда не будет применять силу первым - не провоцируйте обострения и все будет хорошо ", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева усилены меры безопасности и частично перекрыты некоторые улицы, в частности, улица Институтская (Небесной Сотни).

На углу улиц Ольгинской и Институтской работники полиции осматривают багажники автомобилей, которые едут в правительственный квартал. Также правоохранители установили заграждения вдоль тротуара от перекрестка улиц Ольгинской и Институтской к зданию Национального банка Украины.

Вместе с тем, на углу улиц Садовая и Грушевского, на улице Шелковичная и на углу улиц Грушевского и Липской правоохранители установили рамки и проводят поверхностный досмотр вещей людей, которые направляются в сторону Верховной Рады.