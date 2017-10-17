Активисты намерены оставаться под Радой до выполнения их требований

Активисты намерены оставаться под стенами Рады и добиваться выполнения своих требований, так как лидеры БПП и НФ заявили о готовности включить отмену неприкосновенности и законы о выборах лишь в повестку дня четверга.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Мустафа Найем после переговоров в кабинете спикера парламента Андрея Парубия.

«Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется», – написал он.

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Как сообщал УНИАН, участники митинга под ВР устанавливают палатки на ул. Михаила Грушевского. Перед этим между активистами и полицией произошли столкновения на углу улиц Садовая и Грушевского. После чего полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и другим инвентарем для палаточного городка.

С утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10 », ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ​​ряд общественных организаций.

13 октября лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили не исключал, что акции 17 октября может стать бессрочной в случае невыполнения требований ее участников.