У Ющенко говорят, что бюджет Тимошенко “выезжает” на шее Нацбанка

Секретариат Президента сталкивается с активным противодействием со стороны Правительства в вопросах предоставления полной информации относительно реального состояния выполнения общего фонда Государственного бюджета и наполнения Пенсионного фонда. Такое утверждение содержится в анализе Главной службы социально-экономического развития, распространенном пресс-службой Президента.

“Одновременно с победными реляциями до общества доносится выхваченная из контекста информация об очередной «победе» Правительства в направлении выполнения бюджета и социальных обязательств, - утверждают авторы документа. - Создается впечатление, что Кабинет Министров Украины просто манипулирует общественным мнением”.

В частности подсчеты Главной службы социально-экономического развития свидетельствуют, что “реальное выполнение бюджета за 4 месяца является меньшим, чем утверждается в отчетах Правительства. Достигнутый уровень наполнения доходной части бюджета обеспечен благодаря перечислению Национальным банком Украины в апреле годовой суммы превышения сметных доходов над сметными расходами. При условии неуплаты НБУ сверх плана на январь-апрель 2,4 млрд. грн. общий фонд государственного бюджета был бы выполнен лишь на 94,8%”.

За 4 месяца, утверждают специалисты СП, Нацбанк выполнил годовой план на 109,9% и перечислил в госбюджет 4404,1 млн. грн. (в январе - 1002,03 млн. грн., апреле - 3402,03 млн. грн.).

Кроме того “с конца 2008 года в Украине начало активно применяться эмиссионное финансирование государственного бюджета”. Правительство по мнению авторов документа, пытаясь как-то решить проблему постоянной нехватки средств, намеренно увеличил в первом квартале дефицит общего фонда Государственного бюджета, который в настоящее время составил почти 49% годового плана, или 4,5 млрд. грн.

Также в документе отмечается значительный рост в прошлом и текущем году внутреннего долга, из-за чего “практически основным кредитором на сегодня по внутреннему долгу стал Национальный банк Украины”. Что и привело в частности к эмиссионному финансированию госбюджета.