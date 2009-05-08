Ющенко запретил Тимошенко давать поручения органам власти

Президент Украины Виктор Ющенко считает неконституционными некоторые положения Регламента Кабинета Министров Украины, утвержденного постановлением Кабмина № 950 от 18 июля 2007 года. Об этом говорится в указе главы государства № 297/2009 “Об остановке действия некоторых положений постановления Кабинета Министров Украины”, обнародованном сегодня на официальном сайте Президента.

В частности, Ющенко не устраивает то, что Тимошенко сама себе разрешила издавать обязательные для выполнения поручения государственным органам власти и должностным лицам. В указе утверждается, что “наделив актом Кабинета Министров Украины Премьер-министра Украины полномочиями издавать поручения, обязательные для выполнения центральными и местными органами исполнительной власти, а Кабинет Министров Украины - полномочием издавать протокольные поручения, Правительство нарушило нормы Основного Закона государства”.

В связи с этим президент остановил действие постановления КМУ об утверждении регламента Кабмина в части, касающейся предоставления и обеспечения выполнения отдельных поручений Кабинета Министров, поручений Премьер-министра Украины” и направляет в КС конституционное представление относительно несоответствия Конституции положений и норм регламента Кабмина.