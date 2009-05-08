Тимошенко увидела, что некоторым владельцам рынков крышу снесло

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от областных государственных администраций активизировать работу по сдерживанию роста цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на селекторном совещании по вопросам выполнения бюджета в январе-апреле 2009 года.

«Я прошу активизировать комиссии при главах областных государственных администраций, которые всегда работали и занимались антиинфляционными мерами, я прошу рассмотреть по каждому продукту питания что происходит и срочно повлиять на ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что на фоне общего замедления инфляционных процессов в целом по стране, в ряде регионов необоснованно повышаются цены на отдельные виды продуктов питания.

В частности, по ее словам, в Луганской области цены на пшеничный хлеб выросли на 4,1%, в Черниговской области цена на сахар выросла на 12%.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на тот факт, что в разных областях цены, к примеру, на говядину, свинину или курятину очень сильно отличаются.

«Это монопольные явления, которые нужно преодолевать нормальными интервенциями, поскольку на рынках устанавливается искусственная цена. Нужно проводить сельскохозяйственные ярмарки, и не будет такой цены, которая полностью диктуется собственниками трех-четырех рынков, которые уже полностью «потеряли разум и крышу сорвало!» Так нельзя относиться к людям», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила Министерству экономики и Государственному комитету по ценам проконтролировать организацию и проведение сельскохозяйственных ярмарок в городах и населенных пунктах.