Стычки под Радой: в МВД заявили об обнаружении в гараже соратника Семенченко арсенала оружия и "отморозках"

Сотрудниками Национальной полиции и Службы безопасности в ходе проведения обысков в одном из гаражей обнаружен арсенал оружия. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По его словам, гражданин связан с Константином Гришиным (нардеп Семен Семенченко-ред). "Внимание! Сегодня, в рамках уголовного производства и проведения оперативно-следственных мероприятий, сотрудники Нацполиции и СБУ провели санкционированый обыск в гараже гражданина М, который имеет непосредственное отношение к формированию Константина Гришина. В ходе обыска изъят арсенал оружия", - написал Шкиряк. В ходе обысков было обнаружено автомат АКС, 5 боевых гранат РГД-5, цинковый ящик патронов калибра 5,45 мм.

Ранее в эфире "112 Украина" он заявил, что организаторы акции протеста под Верховной Радой планировали провокации.

"Озвученная мной ранее информация нашла свое подтверждение. Безусловно, этой гоп-компании и этим отморозкам Саакашвили и Гришину и в голову не приходило проводить мирные акции протеста. Они сразу были настроены на провокации и силовое противостояние с правоохранителями", – сказал он.

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По словам Шкиряка, правоохранители "действуют максимально корректно".

"Правоохранители действуют максимально корректно, чтобы избежать столкновений, поскольку мы осознаем, что именно это и нужно сегодня пророссийским провокаторам. Я сознательно говорю "пророссийским", потому все, что делают люди, провоцирующие стычки под ВР, сознательно или в темную сегодня используется нашим врагом. Безусловно, это будет топ-новостью на пропагандистских каналах", – сказал Шкиряк.