В центре Киева заметили возможных "титушек" (фото)

В "Украинском доме", который находится неподалеку от Верховной Рады, находится большое количество молодых мужчин спортивного телосложения.

Они расположились на стульях на одном из этажей здания. С какой целью они там находятся, неизвестно, передает LB.ua.

"Украинский дом" расположен на Европейской площади. Меньше чем в километре отсюда проходит многочисленный митинг за политическую реформу.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве под Радой проходит акция протеста оппозиции - соратников лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, "Альтернативы", "Демальянса", движения "Чесно", "Батькивщина", "Самопомич" и другие.

Как известно, организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.