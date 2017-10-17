Тысячи правоохранителей и перекрытый центр: в Киеве проходит митинг за политическую реформу (событие завершено)
10:53, 17 октября 2017Политика
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Участники мероприятия требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
В Киеве под Верховной Радой проходит акция протеста оппозиции - соратников лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, "Альтернативы", "Демальянса", движения "Чесно", "Батькивщина", "Самопомич" и другие.
Как известно, организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
В центре Киева в связи с акцией протеста усилены меры безопасности и частично перекрыты некоторые улицы, в частности, улицу Институтскую (Небесной Сотни). Правопорядок обеспечивают 3,5 тыс. правоохранителей.
УНИАН ведет текстовую трансляцию событий.
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