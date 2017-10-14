Стали известны детали допроса подозреваемого в убийстве Вороненкова - СМИ

Следователи допросили предпринимателя и криминального авторитета Владимира Тюрина, которого Генпрокуратура Украины считает заказчиком убийства бывшего депутата госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает kommersant.ru. со ссылкой на источники.

Читайте такжеЛуценко назвал мотивы убийства экс-депутата Госдумы ВороненковаПо версии следствия, у Тюрина было два мотива для убийства: во-первых, об этом его якобы попросили в ФСБ, во-вторых, его сожительница - оперная певица Мария Максакова - впоследствии стала супругой Вороненкова.

На допросе в СКР РФ Тюрин заявил, что не испытывал к Вороненкову ни неприязни, ни чувства ревности. Также, по его словам, они с убитым не пересекались в бизнесе. Тюрин утверждает, что он даже не был знаком с Вороненковым. Отвергает он и связи со спецслужбами.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта при выходе из гостиницы. Его охранник был ранен в ходе перестрелки с убийцей. Позже убийца скончался в больнице. Его вдова Мария Максакова призывает не искать личных мотивов убийства.