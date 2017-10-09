Прокуратура назвала заказчика и организаторов убийства Вороненкова (фото, видео)

Заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы убеждены, что убийство Дениса Вороненкова связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины, а также по делу о государственной измене Виктора Януковича, подтвержденного им как свидетелем события в Думе Российской Федерации. Чтобы не допустить этих показаний Вороненкова в украинском и международных судах, представители российских спецслужб подготовили план его физического уничтожения как свидетеля. Фактическим заказчиком убийства, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденным следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич", - сообщил Луценко.

Кроме того, по данным следствия, заказчик имел личный мотив.

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"К тому же, заказчик имел личный мотив к убийству - 8 лет назад он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства, как известно, была женой господина Вороненкова. Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ", - подчеркнул генпрокурор

Вместе с тем, как заявил Луценко, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.

"По достоверно установленной версии следствия, руководство ФСБ вместе с руководителями преступного мира России готовили действия по убийству и устранению с их точки зрения чрезвычайно ценного свидетеля из жизни", - сказал руководитель ГПУ.

Луценко подчеркнул, что следствие установило всех участников группы, причастных к убийству.

"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов и исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось восстановить полную хронологию событий от подготовки преступления до задержания подозреваемых", - заявил он.

По версии следствия, стрелявший в Вороненкова Павел Паршов был в сговоре с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко.

"Следствие установило, что преступление совершил 23 марта 2017 примерно в 11:30 гражданин Украины Паршов Павел Александрович по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко", - заявил Луценко.

В то же время генпрокурор сообщил, что двое из пяти фигурантов задержаны.

"Лось и Тарасенко задержан. Василенко и Левенец находятся в розыске за пределами Украины".

Как сообщал УНИАН, Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины, 1988 года рождения, Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ.