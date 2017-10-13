На Житомирщине завтра ко Дню защитника Украины пройдут торжества с участием руководства государства

13:15, 13 октября 2017
Политика
252 0

На Житомирщине предусмотрена церемония награждения государственными наградами лучших украинских военнослужащих.

Планируется, что участие в этих мероприятиях примет президент Украины / фото УНИАН

На Житомирщине завтра, 14 октября, по случаю Дня защитника Украины состоится ряд торжественных мероприятий с участием руководства государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 14 октября в Житомирской области по случаю Дня защитника Украины состоится ряд торжественных мероприятий с участием военно-политического руководства государства.

Читайте такжеМарина Порошенко открыла новую медиатеку в Житомирской инклюзивной школе № 28 имени Выговского

В частности, предусмотрена церемония награждения государственными наградами лучших украинских военнослужащих, передача подразделениям Вооруженных Сил Украины систем вооружения и военной техники, которые были произведены или восстановленные на предприятиях отечественного военно-промышленного комплекса, а также демонстрация эпизода тактического учения с боевой стрельбой.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, планируется, что участие в этих мероприятиях примет президент Украины Петр Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: День защитника Украины 2017
Теги: #День защитника Украины#день защитника на Житомирщине