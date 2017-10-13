На Житомирщине завтра ко Дню защитника Украины пройдут торжества с участием руководства государства

На Житомирщине завтра, 14 октября, по случаю Дня защитника Украины состоится ряд торжественных мероприятий с участием руководства государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 14 октября в Житомирской области по случаю Дня защитника Украины состоится ряд торжественных мероприятий с участием военно-политического руководства государства.

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В частности, предусмотрена церемония награждения государственными наградами лучших украинских военнослужащих, передача подразделениям Вооруженных Сил Украины систем вооружения и военной техники, которые были произведены или восстановленные на предприятиях отечественного военно-промышленного комплекса, а также демонстрация эпизода тактического учения с боевой стрельбой.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, планируется, что участие в этих мероприятиях примет президент Украины Петр Порошенко.