На Житомирщине пройдут мероприятия по чествованию ветеранов АТО ко Дню защитника Украины

Ко Дню защитника Украины в Иршанске Житомирской области пройдут мероприятия по чествованию ветеранов антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 14 октября, в поселке Иршанск Хорошивского района будут проходить мероприятия по чествованию ветеранов АТО – спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта на переходящий кубок, выставка портретов, концерт группы «Ташакор», угощение кулишом, и тому подобное.

По словам председателя общественной организации союза ветеранов «Патриот» Игоря Сеня, эти мероприятия проведут, чтобы в очередной раз привлечь внимание к ветеранам.

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«14 октября мы будем проводить спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта, где планируем учредить переходящий кубок. Также будет открытие художественной выставки, возложение цветов и награждение ветеранов антитеррористической операции и предпринимателей, а также праздничный концерт группы афганцев «Ташакор»», – сказал Сень.

Напомним, День защитника Украины — праздник, который отмечается в Украине одновременно с Днем украинского казачества. С 2015 года является государственным.