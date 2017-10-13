Евроинтеграция венгров Украины не должна проходить путем паспортизации - Климкин
Говоря о результатах переговоров относительно Закона "Об образовании", Климкин отметил важность диалога.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина создает все возможности для самореализации венгров. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Мы не закрываем украинские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии", – говорится в сообщении.
Читайте такжеСлова некоторых венгров и румын в ПАСЕ выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине - Геращенко
Говоря о результатах переговоров по Закону "Об образовании", Климкин отметил, что разговор был непростым, но аргументированным. "Будапешт: непростой, но основанный на аргументах разговор. Имеем различия, но следующее - встреча министров образования".
Климкин также заявил, что евроинтеграция венгров Украины должно происходить "не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС".
1/3 Будапешт: непростая, но основанная на аргументах разговор. Имеем различия, но следующее - встреча министров образования.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017
2/3 Евроинтеграция венгров Украины должно происходить не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017
3/3 Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017
Ранее УНИАН сообщал, что встреча с Климкиным не убедила главу МИД Венгрии изменить мнение относительно закона об образовании. В частности, по итогам встречи Сиярто подтвердил намерение Венгрии блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом.
Также он назвал отношения между Киевом и Будапештом "наиболее сложными с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году".
Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.
Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.
Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.
Читайте такжеПАСЕ вынесла решение по скандальному закону об образовании в Украине: рекомендуют пересмотреть
Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Кроме того, Сиярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева внесении изменений в закон об образовании, а если это не будет сделано, то потребует ввести санкции Европейского Союза против Украины.