Евроинтеграция венгров Украины не должна проходить путем паспортизации - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина создает все возможности для самореализации венгров. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы не закрываем украинские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии", – говорится в сообщении.

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Говоря о результатах переговоров по Закону "Об образовании", Климкин отметил, что разговор был непростым, но аргументированным. "Будапешт: непростой, но основанный на аргументах разговор. Имеем различия, но следующее - встреча министров образования".

Климкин также заявил, что евроинтеграция венгров Украины должно происходить "не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС".

1/3 Будапешт: непростая, но основанная на аргументах разговор. Имеем различия, но следующее - встреча министров образования. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017

2/3 Евроинтеграция венгров Украины должно происходить не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017

3/3 Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 12, 2017

Ранее УНИАН сообщал, что встреча с Климкиным не убедила главу МИД Венгрии изменить мнение относительно закона об образовании. В частности, по итогам встречи Сиярто подтвердил намерение Венгрии блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом.

Также он назвал отношения между Киевом и Будапештом "наиболее сложными с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году".

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

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Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сиярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева внесении изменений в закон об образовании, а если это не будет сделано, то потребует ввести санкции Европейского Союза против Украины.