Встреча с Климкиным не убедила главу МИД Венгрии поменять мнение о законе об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом из-за языковых норм украинского закона об образовании.

Соответствующее заявление Сиярто сделал по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Будапеште в четверг, 12 октября, сообщает ZN.ua со ссылкой на AP.

Читайте такжеСлова некоторых венгров и румын в ПАСЕ выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине - Геращенко

Глава МИД Венгрии назвал отношения между Киевом и Будапештом, "наиболее сложными с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году".

Сиярто продолжает утверждать, что новый украинский закон существенно ущемляет права национальных меньшинств, в частности, венгров.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Читайте такжеПАСЕ вынесла решение по скандальному закону об образовании в Украине: рекомендуют пересмотреть

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сиярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева внесении изменений в закон об образовании, а если это не будет сделано, то потребует ввести санкции Европейского Союза против Украины.