Атошники и волонтеры из регионов объединились в Совет ветеранов АТО партии УКРОП

Представители УКРОПа, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины, образовали при партии Совет ветеранов АТО. Председателем новосозданного органа избрали руководителя Криворожской партийной организации, куратора батальона «Кривбасс» Николая Колесника.

«Важны не слова, а поступки. Бойцам следует обмениваться опытом и применять его на практике. Атошники имеют использовать партийные инструменты для помощи тем, кто в ней нуждается», – заявил Колесник.

По его словам, орган будет помогать бывшим и нынешним бойцам, волонтерам из всех регионов Украины для обмена опытом, а также поддерживать защитников и их семьи. Речь идет прежде всего о помощи семьям погибших и пропавших без вести бойцов, реабилитацию и оздоровление раненых.

Николай Колесник поставил в пример опыт ветеранов из Кривого Рога в ОО «Батальон национальной защиты «Кривбасс». Они объединяются не только для отстаивания своих прав. Бывшие бойцы также помогают закупать и ремонтировать технику для фронта, устраивают благотворительные аукционы и организовывают отдых детей военнослужащих в Буковеле, Германии, Италии, Польши, Португалии и др.

Со своей стороны, глава Киевской городской организации УКРОП, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко подчеркнул, что добровольцы, которые остановили врага на востоке, сейчас должны не допустить капитуляции Украины через легализацию Минских договоренностей. По его словам, власть не имеет права принимать судьбоносные для страны решения без учета мнения защитников.

«Советоваться нужно с теми, у кого есть знания и моральный авторитет давать советы. Это, конечно, ветераны и волонтеры – те, кто помогает не словом, а делом», – заявил Богдан Яременко.

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Совет ветеранов будет работать не только над решением проблем регионального уровня, но и пристально следить за событиями Верховной Рады и передавать свои предложения к законопроектам и важных голосований, отметил глава секретариата УКРОПа Денис Борисенко.

«У нас восемь тысяч членов партии, более двух тысяч депутатов. Наши народные депутаты активны в парламенте. Мы проводим большую работу от запада до востока, от севера до юга. Поэтому мы решаем проблемы не только на местах, но и выносим их на всеукраинский уровень», – подчеркнул Денис Борисенко.

В то же время соучредитель ОО «Общество ветеранов АТО Запорожье», депутат Запорожского городского совета от УКРОПа Олег Коломоец добавил, что бывшие бойцы должны принимать участие и в политической жизни страны: «На местном уровне каждый из нас делает все возможное. Но мы понимаем, что надо идти дальше. То есть не только решать вопрос льгот, но и проводить наших ребят в местные советы и парламент».

Представители УКРОПа сейчас активно разрабатывают предложения к законодательным инициативам. По словам ветерана АТО, активиста Киевского УКРОПа Александра Кикина, речь идет о законопроектах по доступности объектов инфраструктуры для людей с особыми потребностями. Он отметил, что в Украине следует наконец ввести орган, который реально, а не на бумаге, будет решать проблемы ветеранов.

«Большинство подобных советов работают только для галочки. Они рассказывают о статистике и проблемах, но реально – воз и ныне там», – подчеркнул Александр Кикин.

В то же время бывший боец, член Политсовета УКРОПа Евгений Терехов отметил, что Совет ветеранов должен объединить военных из всех добровольческих батальонов, независимо от эмблем и шевронов: «Будет координация, и все области будут работать бок о бок. Сегодня, когда атошников из разных подразделений пытаются поссорить между собой, очень важно быть одним целым».