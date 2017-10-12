Заместитель Турчинова готов взять на поруки Павловского - адвокат

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский готов взять на поруки заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в растрате 149 млн грн бюджетных средств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в зале Соломенского райсуда Киева, где выбирают меру пресечения для Павловского, заявил один из его четырех адвокатов.

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В целом защитники выступают против удовлетворения ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Павловскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Они утверждают, что нет никаких рисков осуществления Павловским, в случае его пребывании на свободе, незаконного влияния на свидетелей, или уничтожения, или сокрытия им доказательств.

Также сторона защиты отмечает, что сумма в 75 млн грн не обоснована, а также, что у семьи Павловского нет денег, даже если они продадут все свое имущество.

Адвокаты также добавили, что во время обыска у Павловского не было найдено никаких драгоценностей или чемоданов с деньгами, а все его финансовое состояние - это 300 тыс. грн.

Кроме того, защитники считают, что приемлемой мерой было бы взятие Павловского на поруки Гладковским. Сейчас судебное заседание продолжается.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

11 октября во время проведения обысков были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Сегодня, 12 октября, детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке горючего всем четырем должностным лицам Минобороны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.