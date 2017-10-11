Прокуроры будут просить для заместителя Полторака арест или залог в 75 миллионов - СМИ

23:54, 11 октября 2017
Политика
946 0

Другому задержанному будут просить присудить арест с возможностью внести залог в размере 8 млн гривень.

Задержан генерал-лейтенант Игорь Павловский / фото УНИАН

Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании задержанному заместителю министра обороны Игорю Павловскому меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривень.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.

Читайте такжеКоррупционная схема в Минобороны: СМИ назвали имена задержанных

В то же время другому задержанному - директору Департамента госзакупок Владимиру Гулевичу, обвинение будет просить присудить арест с возможностью внести залог в размере 8 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны уличены в растрате более 149 млн грн. Детективы НАБУ и САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Топливная" схема в Минобороны
Теги: #растрата в Минобороны#задержание замминистра обороны#замминистр обороны Павловский