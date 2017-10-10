Экс-глава МИД призвал жестко отреагировать на отказ венгерского министра от встречи с Климкиным

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 годы) Владимир Огрызко считает, что Киев должен жестко отреагировать на отказ министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время визита на Закарпатье встретиться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным для обсуждения языковых положений украинского образовательного закона.

Об этом Огрызко заявил в комментарии УНИАН.

«Это не вписывается ни в какие дипломатические нормы и правила. Это откровенный и наглый шантаж, поэтому и реакция наша должна быть должной, соответствующей и жесткой. На месте нашего министра я бы отменил визит в Будапешт и дождался решения Венецианской комиссии (относительно языковых положений закона об образовании - УНИАН), хотя это и займет еще пару месяцев», - сказал он.

«Поскольку мы стоим на четкой международно-правовой базе, то нам некуда спешить и не перед кем оправдываться», - добавил Огрызко.

По его убеждению, «шантаж, которым занимается венгерский министр, должен стать звонком для Брюсселя, чтобы там наконец поняли, какая власть пришла к руководству одной из стран-членов ЕС».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования) вызвали обеспокоенность ряда стран, в том числе Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. В то же время лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком. Те лица, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать образование в соответствии с правилами, действующими до вступления этого закона в силу, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

В Минобразования заверили, что языковые положения закона не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

28 сентября Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Выводы ВК относительно закона будут готовы к декабрю.

Сийярто заявил, что Венгрия не будет подрывать единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций из-за положений закона об образовании в Украине.

Однако он отметил, что Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины.

9 октября Климкин в Twitter предложил Сийярто вместе посетить Закарпатье и обсудить языковые положения закона об образовании.

Однако Сийярто отказался встречаться с Климкиным, и заявил в Ужгороде, что будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за языковых положений нового закона об образовании.