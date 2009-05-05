Ющенко намекнул, что Путину пора уже привыкнуть к независимости Украины

В отношениях Украины с Россией теперь все зависит от Москвы. Так Виктор Ющенко заявил европейским изданиям Corriere della Sera и El Mundo комментируя возможность решить имеющиеся вопросы с помощью диалога, в частности с российским премьером Владимиром Путиным. Текст интервью распространила пресс-служба Президента.

“Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы отношения между нашими государствами были лучше и я думаю, что это вполне возможно, - заявил Виктор Ющенко. - Но теперь все зависит от Москвы. Россия - большое государство, и хорошо известно, что чем большей является страна, тем более ответственными должны быть ее поступки. Очевидно, что независимость и суверенность Украины не должна подвергаться никаким сомнениям”.

"В любом случае, мы будем прилагать усилия для того, чтобы наши отношения с Россией были активными, дружескими и корректными. Наша территория, наша независимость и наш суверенитет не должны быть объектом торга. Думаю, что нам следует привыкнуть к идее, что мы независимые государства", - добавил Президент.

В то же время по мнению Ющенко, украинское правительство заключило несправедливые для Киева газовые договоренности с Кремлем. “В обоих случаях (войны за цену газа между Украиной и Россией 2006 и 2009 годов) речь идет о политических кризисах, потому что в вопросах газа слишком много политики. Все мы потеряли в результате. Мы спровоцировали больше нестабильности. Шаги, которые были сделаны, не были хорошо продуманы, ни адекватны”.

Президент считает, что в газовых соглашениях “нет даже намека” на объективные цены на российский газ для Украины и его транзит в Европу. “Возьмем, для примера, стоимость транзита, который составляет 1,7 долларов за тысячу кубометров газа на сто километров. В Европе такое предложение никто бы не принял, ведь реальные цены на транзит в четыре-пять раз больше”, - считает Президент.