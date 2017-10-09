ПАСЕ 12 октября проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно утвердила проведение утром в четверг, 12 октября срочных дебатов, касающихся языковых положений седьмой статьи закона «Об образовании» в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 100 членов ПАСЕ из 134 присутствующих в зале. Голосование состоялось в рамках осенней сессии ПАСЕ, которая проходит 9-13 октября в Страсбурге. Заседания транслируются на сайте ассамблеи. Против проголосовали 22 депутата, воздержались 12.

Перед голосованием председательствующий на сессии исполняющий обязанности президента ПАСЕ сэр Роджер Гейл сообщил, что для утверждения решения Бюро ПАСЕ необходимо не менее двух третей голосов от большинства присутствующих членов ПАСЕ.

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Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев выступил против принятия этого решения.

«Прежде всего, я хотел бы проинформировать коллег, что недавно принятый закон (об образовании УНИАН), имеет такую же систему для украинских школ, какую имеют наши соседи», - заявил Арьев.

Также он напомнил, что украинское правительство по собственной инициативе уже направило этот закон для экспертизы Комиссии Совета Европы «За демократию через право» (Венецианской комиссии).

«И мы четко заявили, что заключения Венецианской комиссии будут введены позже украинским парламентом», - заявил Арьев.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности статьи 7, касающейся языка образования) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

В Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

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Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В то же время лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком.

Те лица, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать образование в соответствии с правилами, действующими до вступления этого закона в силу, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.