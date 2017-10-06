Семенченко в Раде получил подзатыльника от Тетерука, "мчавшего" с дымовой шашкой (видео)

Депутат от НФ Андрей Тетерук дал по затылку нардепу от "Самопомочи" Семену Семенченко. Это произошло тогда, когда первый выбегал из зала Рады с дымовой шашкой.

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Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) с трибуны бросили дымовую шашку, после чего появился дым и вонь.

Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.