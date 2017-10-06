Семенченко в Раде получил подзатыльника от Тетерука, "мчавшего" с дымовой шашкой (видео)
Семенченко успел отмахнуться после того, как получил от своего коллеги Тетерука.
Депутат от НФ Андрей Тетерук дал по затылку нардепу от "Самопомочи" Семену Семенченко. Это произошло тогда, когда первый выбегал из зала Рады с дымовой шашкой.
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Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) с трибуны бросили дымовую шашку, после чего появился дым и вонь.
Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.
Спринт Тетерева с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau