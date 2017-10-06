В Раде пустили газ (фото, видео)
11:13, 06 октября 2017Политика
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Также произошло возгорание в уборной на первом этаже парламента.
Задымление в Раде / Скриншот
В Верховной Раде во время заседания, на котором рассматриваются законопроекты о реинтеграции Донбасса, пустили газ. Как стало известно, инцидент произошел в секторе "Самопомочи", передает ТСН.
По словам нардепов, в зале ощущается едкий запах. В то же время, появилась информация, что кто-то мог бросить дымовую шашку.
Спринт Тетерева с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau
Также произошло возгорание в уборной на первом этаже Рады.
Как сообщал УНИАН, где из-под ложе прессы был брошен некий предмет, от которого пошел дым и едкий запах.
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