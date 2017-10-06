В Раде пустили газ (фото, видео)

11:13, 06 октября 2017
Политика
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Также произошло возгорание в уборной на первом этаже парламента.

Задымление в Раде / Скриншот

В Верховной Раде во время заседания, на котором рассматриваются законопроекты о реинтеграции Донбасса, пустили газ. Как стало известно, инцидент произошел в секторе "Самопомочи", передает ТСН.

По словам нардепов, в зале ощущается едкий запах. В то же время, появилась информация, что кто-то мог бросить дымовую шашку.

Также произошло возгорание в уборной на первом этаже Рады.

Как сообщал УНИАН, где из-под ложе прессы был брошен некий предмет, от которого пошел дым и едкий запах.

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Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса
Теги: #дым в Раде#запах в Раде#газ в Раде