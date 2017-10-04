В президентском законопроекте по Донбассу есть понятие "оккупационная администрация РФ"

Любые акты, изданные оккупационной администрацией России на Донбассе, являются недействительными.

Об этом говорится в президентском законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

«Деятельность вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации, которая противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий», - говорится в статье 2 законопроекта.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

В законопроекте отмечается, что временная оккупация РФ территорий Донбасса является нелегитимной и не создает для нее никаких территориальных прав. Документ предусматривает, что Кабинет министров должен обобщить правовую позицию и сформировать консолидированную претензию Украины к РФ относительно реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию.

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).