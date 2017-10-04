Порошенко предлагает называть вещи своими именами: больше не АТО, а агрессия России и оккупация (текст законопроекта)

Временная оккупация Российской Федерацией территорий Донбасса нелегитимна и не создает для нее никаких территориальных прав.

Об этом говорится в президентском законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

«Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях ... является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав», - говорится в статье 2 законопроекта.

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Также в документе указано, что основанием для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины является статья 51 Устава ООН и национальное законодательство Украины.

"Целью государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях являются: освобождение этих территорий и восстановление конституционного порядка на них, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии, укрепление независимости, государственности, обеспечение единства и территориальной целостности украинского государства", - говорится в законопроекте.

Как отмечается в документе, государство Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины", - говорится в законопроекте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид. Текстов этих законопроектов на сайте парламента пока нет.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

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