Скандал с отбором судей в Верховный суд: ВККС обвиняет общественный совет в превышении полномочий

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обвиняет Общественный совет добропорядочности в превышении своих полномочий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в ответ на заявление ОСД о ряде нарушений во время отбора судей нового Верховного суда. Также в ОСД требовали от президента не подписывать представленные кандидатуры в ВСУ.

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"В рамках конкурса в Верховный Суд ОСД превышает свои полномочия и требует этого от президента Украины. В результате судебной реформы все политические институты утратили возможность влиять на назначение или увольнение судей. Отныне увольнять/назначать судей относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

В ВККС отмечают, что президент может только подписать Указ о назначении судей на должности. "Он не может вернуть его или не подписать. Не нужно призывать Президента к неправомерным действиям", - говорится в сообщении.

"Если члены ОСД считают, что не справились с задачей, возложенной на них во время конкурса, они имеют право выйти из состава совета и дать возможность работать другим экспертам", - добавляют в ВККС.

Также в Комиссии предполагают, что эксперимент с наделением общественного органа функциями влияния на результаты конкурса, возможно, был неудачным.

"Недаром ни в одной стране Европы нет общественного органа, который бы влиял в административно-властной процедуре на результат оценивания судей. В Европе понимают – не стоит путать пиар с уважением к суду. Начиная судебную реформу, строя суд с чистого листа, нельзя злоупотреблять полномочиями и порочить репутацию будущих судей. Такая ситуация может привести к тому, что в будущем ГРД начнет контролировать, какие решения выносят судьи Верховного Суда", - отмечают в ВККС и добавляют, что ОСД – лишь один из инструментов конкурса.

"ОСД выдвигает ультиматум – согласиться со всеми выводами и «убрать» тех кандидатов, которые не нравятся членам Общественного совета. Члены ОСД ведут себя так, как будто конкурс полностью зависит только от их мнения, зато другие факторы – экзамен, тесты, интервью, экспертная оценка компетентности не имеют значения", - говорится в сообщении ВККС.

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Также отмечается, что эксперты Совета Европы, Европейского Союза подготовили несколько критических отчетов относительно качества работы ОСД, однако представители ОСД полностью игнорируют их.

"Согласно отчету, подготовленному совместно с Советом Европы ведущими украинскими юристами, в 17 случаях ОСД использовал ненадежные источники информации. По меньшей мере в 21 случае ОСД прибегл к переоценке судебных решений кандидатов, что не входит в их полномочия. В 20 случаях применялась нерелевантная информация, а в 17 – информация, которая не является объектом проверки. Также зафиксировано четыре случая неодинакового подхода к оценке конкретных фактов и обстоятельств", - рассказали в ВККС.

В Комиссии напомнили, что действовали исключительно в соответствии с методологией, утвержденной до начала конкурса, и обнародовали соответствующие окончательные решения. "Обращаем внимание, что Совет Европы и международные наблюдатели высоко оценили качество проведения Комиссией первого конкурса до Верховного Суда", - подытожили в ВККС.

Как сообщал УНИАН, Общественный совет добропорядочности заявил о ряде нарушений во время отбора судей нового Верховного суда и требует от президента Петра Порошенко не назначать их и инициировать изменения в соответствующую процедуру.

Как отмечается, Общественный совет добропорядочности навел в своих выводах убедительные факты нечестного поведения кандидатов.

Напомним, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 - учеными и адвокатами.

Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии, 30 получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

29 сентября Высший совет правосудия внес президенту Украины представление о назначении 111 судей обновленного Верховного суда из 120 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В тот же день в ОСД заявили, что 25 из 30 недобропорядочных кандидатов могут стать судьями обновленного Верховного суда.