Закон о реинтеграции Донбасса позволит вводить военное положение и в других регионах - СМИ

Закон о реинтеграции Донбасса даст президенту право вводить военное положение и в других регионах. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Привет самоуправлению: что скрывают переходные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса".

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"Статью, регламентирующую порядок введения военного положения, предлагается дополнить параграфом, нормы которого дают президенту право вводить военное положение и на других территориях Украины, а не только в зоне АТО, прекращать на этих территориях работу органов местного самоуправления и вводить военные администрации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае введения военного положения для восстановления суверенитета Украины над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, полномочия всех органов власти, согласно законопроекту, прекращаются.

В частности, прекращается и действие военных администраций. "Руководство территориями, на которых введено военное положение, будет осуществлять совместный оперативный штаб ВСУ под общим командованием Генштаба ВСУ", - говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, представитель президента в парламенте Ирина Луценко не исключает, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен после возвращения президента Украины Петра Порошенко из Соединенных Штатов Америки.