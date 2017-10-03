Луценко заявил о существовании обстоятельств, мешающих экстрадиции Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что существуют обстоятельства, которые мешают экстрадиции лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге в Харькове.

Генпрокурор сказал: "После возвращения нелегально господина Саакашвили на украинскую территорию мы приступили к проведению экстрадиционной проверки".

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Также он пояснил, что именно должна установить эта проверка.

"Она должна установить, действительно ли он подозревается или обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях, которые имеются в украинском кодексе. Очевидно, что ответ здесь будет "да". Второе, есть обстоятельства, которые мешают экстрадиции господина Саакашвили. Предварительно, еще раз , я считаю, что такие обстоятельства существуют", - сказал Луценко.

"Итак, господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес Миграционной службы МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции. Сейчас это будет изучено тщательно, положено в официальную основу ответа Министерства юстиции. Эта процедура займет еще несколько недель", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской ОГА Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.