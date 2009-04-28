На мэрии Херсона 9 мая повесят флаг Советского Союза
23:12, 28 апреля 2009Политика
1603
Разъясняет пресс-служба
На мэрии Херсона 9 мая повесят флаг Советского Союза.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на решение горсовета от 28 апреля.
Как отметили в пресс-службе, решение предусматривает, что на здании Херсонского горсовета и его исполкома в День Победы будет вывешен не только государственный флаг Украины, но флаг государства, победившего в Великой Отечественной войне.
При этом своим решением горсовет рекомендует вывешивать флаги СССР 9 мая и другим учреждениям, предприятиям и организациям Херсона.
Инициатором решения горсовета выступила фракция КПУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter