На мэрии Херсона 9 мая повесят флаг Советского Союза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на решение горсовета от 28 апреля.

Как отметили в пресс-службе, решение предусматривает, что на здании Херсонского горсовета и его исполкома в День Победы будет вывешен не только государственный флаг Украины, но флаг государства, победившего в Великой Отечественной войне.

При этом своим решением горсовет рекомендует вывешивать флаги СССР 9 мая и другим учреждениям, предприятиям и организациям Херсона.

Инициатором решения горсовета выступила фракция КПУ.