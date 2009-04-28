Ющенко в Венгрии попеняли за проблемы с образованием на венгерском

Венгрия обеспокоена уменьшением возможностей представителей венгерской общины в Украине обучаться на родном языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге Президент Венгрии Ласло ШОЙОМ после переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Президент Венгрии подчеркнул, что до последнего времени украинские венгры имели возможность в местах компактного проживания учиться в школах на родном языке. Однако, по его словам, введение системы тестирования выпускников школ исключительно на украинском языке уменьшает возможности венгров продолжать обучение на родном языке.

Л.ШОЙОМ подчеркнул, что для венгров очень важно учиться на родном языке, и для этого нужны качественные учебники.

Президент Венгрии сообщил, что затрагивал этот вопрос во время встречи со своим украинским коллегой. По его словам, В.ЮЩЕНКО ответил, что вопрос получения венграми образования на родном языке в местах их компактного проживания будут обсуждать и держать на постоянном контроле министры образования двух стран.

Позже сам В.ЮЩЕНКО добавил, что украинская система образования позволяет обеспечить потребности представителей всех национальных меньшинств.

Он отметил, что венгерская община в Украине имеет на сегодня около 100 школ, издаются газеты на венгерском языке, есть радио- и телепрограммы. В.ЮЩЕНКО заверил, что Украина и в дальнейшем готова предоставлять представителям венгерской общины возможности для обеспечения их образовательных и культурных потребностей.