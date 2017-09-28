К замминистра соцполитики и другим чиновникам ведомства приходили с обыском

ГПУ и Нацполиция провели обыски у заместителя министра соцполитики и других должностных лиц ведомства. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеОбыски в Полтавском горсовете проводят из-за коррупции и злоупотребления властью - СМИ (фото)Сообщается, что управлением ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства социальной политики Украины по факту содействия ими руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет.

Также расследуются преступления по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социально незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

"В ходе расследования указанного производства 28.09.2017 Генеральной прокуратурой Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины проведены обыски у заместителя министра социальной политики Украины и других должностных лиц Министерства социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия.