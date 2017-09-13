СБУ пришла с обысками к главе "Батькивщины" в Киевской области

Оперативники Службы безопасности Украины проводят обыски в доме председателя киевской областной организации партии «Батькивщина» Константина Бондарева под Вышгородом. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст.190 (мошенничество). Детали - по их завершении», - сказала она.

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В свою очередь в пресс-службе «Батькивщины» сообщили, что сегодня около 30 неизвестных лиц в камуфляжной форме с нашивками «СБУ» «заблокировали въезд на территорию, где расположен дом, не позволив войти в помещение даже его хозяину».

Отмечается, что впоследствии Бондарева таки впустили в дом. На место происшествия прибыл народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

«По его словам, сейчас в доме идет обыск с грубым нарушением законодательства, поскольку на месте происшествия не присутствуют адвокаты Бондарева. Сергею Власенко удалось выяснить, что обыск осуществляют представители ГУ СБУ в Киеве и Киевской области», - говорится в сообщении пресс-службы.

В партии связывают этот обыск «с давлением на оппозицию и, в частности, последними решениями Киевского областного совета, который возглавляет представитель «Батькивщины» Анна Старикова».

В «Батькивщине» заявляют, что обратились в СБУ с просьбой прояснить ситуацию.