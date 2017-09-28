Тушение пожара на складе боеприпасов в Калиновке показали с высоты (видео)

Проект "На высоте" выложил кадры тушения пожара военного арсенала в Калиновке Винницкой области, снятые с самолета. Ссылку на YouTube-канал проекта в своем Facebook распространило Главное управления ГСЧС в Винницкой области.

Читайте такжеПорошенко требует наказать виновных в трагедии в КалиновкеКак сообщал УНИАН, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадал один человек, горело 7 домов. Из зоны риска были эвакуированы более 30 тыс. людей.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Вечером 27 сентября в Минобороны сообщили, что на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.

Сегодня людям разрешили вернуться в свои дома.