Взрывы в Калиновке: люди начали самостоятельно возвращаться в свои дома

В Винницкой области саперы завершают обследование 5-километровой зоны после взрывов снарядов на складах вблизи Калиновки, после чего эвакуированные жители с этой территории смогут вернуться домой.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкой ОГА, в настоящее время на территории разлета снарядов работают саперы, а уже с 15:00 после завершения обследования пиротехническими подразделениями ГСЧС населенных пунктов, попавших в 5-километровую зону, будет организовано возвращение людей в свои дома.

«Ситуация на данный момент остается непростой. Совместными, даже героическими действиями военных и подразделений ГСЧС удалось локализовать пожар - по состоянию на эту минуту нет активного пламени. Отдельные взрывы время от времени возникали из-за высокой температуры, которая еще сохраняется в очаге возгорания, однако они уже не несут той угрозы, которая была еще сутки назад», - сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко во время открытия очередной сессии областного совета.

Читайте такжеВзрывы в Калиновке: Парубий уверен, что на военном складе была совершена диверсия

После локализации взрывов на военных складах люди, которые были эвакуированы, начали самостоятельно возвращаться в свои дома.

«Мы пока просим местных жителей воздержаться от быстрого возвращения в свои дома. Там со вчерашнего дня работают саперы и взрывотехники. 22 бригады, а это более 100 человек. Надеемся, что после обеда будет завершено обследование 5-километровой зоны, и они сосредоточат свои усилия на складах боеприпасов», - отметил Гижко.

Тем, кто все же рискует преждевременно возвращаться домой, в облгосадминистрации просят сообщать ГСЧС о любых подозрительных предметах, которые будут встречаться на пути, или на территории домохозяйств.

«Жители могут позвонить в государственную службу чрезвычайных ситуаций и сообщать, если они видят в своих домохозяйствах какие-то непонятные предметы или остатки боеприпасов. Туда сразу выезжают взрывотехники и саперы. На настоящее время уже поступило 78 обращений к взрывотехникам, и они выехали на место», - уточнил чиновник.

С возвращением населения, то есть сегодня начнется восстановление энерго- и газоснабжения.

Руководство области обещает, что местными органами власти будет проведен подворовой обход для оценки ущерба в результате чрезвычайной ситуации.

Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября.

Как сообщал УНИАН, информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия). Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.