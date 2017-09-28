Порошенко поставил задачу перед ВР принять закон о защите украинского языка в сфере услуг

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, поскольку некоторые не осознают, что работают в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве.

«Теперь радиостанции не просто выполняют, а перевыполняют требования закона о квотах на украиноязычные песни и передачи. Аналогичный закон по моей инициативе принят и для телевидения... этот закон скоро начнет действовать», - заявил он.

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«В своем послании о внутреннем и внешнем положении, с которым я в начале сентября выступил в ВР, поставил задачу принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, поскольку там некоторые ведут себя так, будто не понимают, что работают в фантастической стране, в Украине», - добавил президент.