Порошенко поставил задачу перед ВР принять закон о защите украинского языка в сфере услуг
В своем послании о внутреннем и внешнем положении, с которым Порошенко в начале сентября выступил в ВР, он поставил задачу принять закон о защите украинского языка в сфере услуг.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, поскольку некоторые не осознают, что работают в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве.
«Теперь радиостанции не просто выполняют, а перевыполняют требования закона о квотах на украиноязычные песни и передачи. Аналогичный закон по моей инициативе принят и для телевидения... этот закон скоро начнет действовать», - заявил он.
Читайте такжеПорошенко: мы не должны обращать внимания на истеричные заявления Госдумы России – "тюрьмы народов"
«В своем послании о внутреннем и внешнем положении, с которым я в начале сентября выступил в ВР, поставил задачу принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, поскольку там некоторые ведут себя так, будто не понимают, что работают в фантастической стране, в Украине», - добавил президент.