Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении
Президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа.
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины о введении 75% квоты украиноязычного контента на телеканалах. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа.
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"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали и я имел большое удовольствие и большую честь подписать закон", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что этим решением украинский язык между других языков стал защищенным в Украине.
"Никто не против, чтобы с экранов звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%. Слава Богу нам удалось это защитить", - отметил он.
Позже он это подтвердил в Твиттере.
Дякую представникам ЗМІ за пропозиції про запровадження квот і повернення української мови в українські медіа. Підписав відповідний Закон pic.twitter.com/RorPvLFKFZ— Петро Порошенко (@poroshenko) June 6, 2017