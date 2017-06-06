Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины о введении 75% квоты украиноязычного контента на телеканалах. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа.

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"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали и я имел большое удовольствие и большую честь подписать закон", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что этим решением украинский язык между других языков стал защищенным в Украине.

"Никто не против, чтобы с экранов звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%. Слава Богу нам удалось это защитить", - отметил он.

Позже он это подтвердил в Твиттере.