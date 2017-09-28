Беларусь заявила, что украинский самолет нарушил ее воздушное пространство: от Киева ждут объяснений

Министерство иностранных дел Беларусь ожидает от Украины официальных объяснений касательно нарушения воздушного пространства этой страны самолетом «DA-42». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Беларуси.

"28 сентября 2017 года в министерство иностранных дел был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим", - сказано в сообщении.

"По представлению Министерства обороны Республики Беларусь руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом «DA-42», имевшим место 25 сентября 2017 г.", - утверждается в сообщении.

Читайте такжеРоссийские самолеты ворвались в воздушное пространство Литвы во время учений "Запад-2017"

"Отметив недопустимость нарушений Государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем", - заявили белорусские дипломаты.

"В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины. Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", - говориться в сообщении.