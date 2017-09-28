"Крымское межигорье Януковича": "друзья Путина" завершают строительство виллы экс-президента - расследование

В Крыму на мысе Айя близ Балаклавы достраивают особняк президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом узнали журналисты «Крым. Реалии», со ссылкой на расследование волонтерского проекта «Муниципальный сканер».

Сообщается, что территория, где расположено будущее имение и строго охраняется, входит в особый природный фонд Украины и является заказником.

Отмечается, что на месте имения раньше был небольшой санаторий «Укравтодора», однако в 2007 году 3,5 га этой территории у государства купили. Затем землю перепродали связанной с Януковичем фирме.

«Крымское межигорье Януковича» начали строить в 2011 году.

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На территорию поместья журналистам и активистам удалось попасть лишь в 2014 году, после бегства Януковича из Украины.

Позже появились новые хозяева имения. Из расследованию стало известно, что они из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Сейчас на территории поместья уже выполнены работы в среднем на 80%.

В расследование также отмечается, что «власти» Севастополя выделили более 1 млрд рублей для проведения газопровода к дому.

Как сообщал УНИАН ранее, в России на острове Лодочный, в Ленинградской области, отреставрировалиизвестную по кинофильму «Шерлок Холмс» виллу Селлгрена для отдыха там российского президента Владимира Путина.

Издание отмечает, что вилла перешла в собственность семьи друга Путина и может использоваться как одно из мест отдыха первого лица.