Миротворцы не решат всех проблем, необходимы политические шаги: посол США о введении миссии ООН на Донбасс

Введение миротворцев ООН на Донбасс не решит всех проблем в регионе в разрезе Минских договоренностей. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, пишет «Новое время».

По словам Йованович, прежде всего нужно делать политические шаги относительно восстановления украинского суверенитета на Донбассе.

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«Дискуссия на эту тему пока еще на ранней стадии. Уже понятно, что миротворцы должны разграничить солдат, которые воюют по обе стороны, а также оградить от военных действий мирное население. Мир должен принести безопасность. Далее необходимо делать политические шаги относительно восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Проблем много, и миротворцы их не решат», - считает дипломат.

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Как сообщал УНИАН ранее, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что размещение миротворцев ООН, как предлагает Россия, только на линии разграничения на Донбассе еще больше разделит Украину.

«Я считаю, что основополагающие цели политики США являются четкими, как и цели Украины, и заключаются они в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечении безопасности всех граждан», - сказал Волкер. Он назвал неприемлемым предложение РФ о размещении миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.