В БЮТ Яценюка называют инструментом нейтрализации Тимошенко

Народный депутат Украины от БЮТ Юрий ГНАТКЕВИЧ считает лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА инструментом нейтрализации Юлии ТИМОШЕНКО, который действует с целью не допустить ее к участию во втором туре президентских выборов. Об этом он заявил на заседании Дискуссионного клуба в Межрегиональной академии управления персоналом, передает корреспондент УНИАН.

По мнению народного депутата, А.ЯЦЕНЮК не имеет шансов на победу во втором туре, поскольку «избиратели побоятся проголосовать за такого молодого президента».

В частности, Ю.ГНАТКЕВИЧ уверен, что избирателей будет останавливать отсутствие информации о силах, которые стоят за лидером «Фронта перемен» и они не отдадут ему преимущество.

В то же время Юрий ГНАТКЕВИЧ допустил, что на молодого кандидата будет делать ставку большой украинский капитал.

Комментируя упреки в адрес премьер-министра в ее пророссийской ориентации, народный избранник заверил присутствующих в исключительной проукраинской и европейской ориентации Ю.ТИМОШЕНКО.

В качестве примера он привел решение последнего съезда БЮТ, где была принята программная ориентация на украинский язык как единственный государственный язык. Доказательством европейских ориентиров Ю.ТИМОШЕНКО народный избранник считает недавнее подписание декларации о модернизации украинской газотранспортной системы, что он расценивает как первый реальный шаг к интеграции в Европейский Союз.