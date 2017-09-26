Скандал с законом об образовании: Климкин предлагает недовольным странам сесть за стол переговоров

Из-за языковой статьи закона об образовании министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагает странам-партнерам сесть за стол переговоров.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Считаю, что стейтментов (заявлений) относительно нового закона об образовании прозвучало достаточно. Причем с обеих сторон", - сказал Климкин.

"Все заявления - это о политике, а не о людях. Мы должны сесть вместе и сделать так, чтобы людям было лучше. Чтобы каждый чувствовал себя дома", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Читайте такжеЗаявления Венгрии по закону об образовании, связаны с выборами и попытками отвлечь внимание от проблем с ЕС - Елисеев

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.