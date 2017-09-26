Суд отложил до 3 октября рассмотрение дела о беспорядках возле ВР 31 августа 2015 года

Шевченковский районный суд Киева отложил до 3 октября рассмотрение уголовного производства по обвинению Сергея Крайняка и Игоря Гуменюка в совершении террористического акта во время митинга возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вынес судья по делу Виталий Циктич в связи с неявкой на заседание двух защитников обвиняемого Крайняка.

"Учитывая то, что участие защитников в рассмотрении дела указанной категории является обязательным, отсутствие защитников Заруцкого и Попик препятствует продолжению судебного разбирательства, суд откладывает рассмотрение. Дата нами была согласована ранее - 3 октября 11.00", - сказал он.

На заседании судья Циктич сообщил, что один защитник Крайняка отсутствует в связи с участием в другом деле, а другой находится в командировке.

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Как сообщил журналистам адвокат другого обвиняемого Гуменюка Александр Свиридовский, сегодня в суде планировалось начать рассмотрение дела по существу.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября судебное заседание по рассмотрению дела в отношении Гуменюка и Крайняка было перенесено на 26 сентября из-за неявки одного из присяжных, который заболел.

Справка УНИАН. 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, швырять мостовую, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Крайняк.

Подозрения в уголовном производстве по событиям 31 августа были объявлены членам партии «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.