Взрыв под ВР 31 августа 2015 года: расследование уголовного дела завершено

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что Генпрокуратура осуществляла процессуальное руководство в производстве по факту массовых беспорядков под ВР 31 августа 2015 года.

Согласно сообщению, ГПУ поручила Нацполиции открыть материалы уголовного производства 15-ти подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Подозрения по уголовному производству по событиям 31 августа возле Верховной Рады объявили членам партии "Свобода" Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.

По подозрению в применении тогда гранаты задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка.